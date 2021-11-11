Сорванный ветром кусок кровли пробил живот жителю Абшерона

Житель Абшеронского района получил серьезную травму из-за сильного ветра.

Инцидент произошел в поселке Гюздек Апшеронского района, сообщает АПА.

Рахиб Нехматов 1994 года рождения госпитализирован в Городскую клиническую больницу № 1.

По словам родственников, когда Нехматов шел по улице, кусок кровли, оторвавшийся от дома из-за сильного ветра ударился об него, нанеся колото-резаные ранения в область живота. Раненый был помещен в отделение интенсивной терапии больницы.

Факт выясняют сотрудники Абшеронского районного управления полиции.