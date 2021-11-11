ЕС запустил новый сайт для организаций гражданского общества, медиа и молодежи.

На новом сайте euneighbourseast.eu собрана вся информация о сотрудничестве между Европейским союзом и шестью странами Восточного партнерства – Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Республикой Молдова и Украиной.

Здесь можно найти последние новости, статьи и практическую информацию о проектах, финансируемых ЕС. Сайт доступен на восьми языках – азербайджанском, армянском, белорусском, грузинском, румынском и украинском, английском и русском. Редакционная команда EU NEIGHBOURS east ежедневно мониторит более сотни сайтов и платформ проектов ЕС, пишет и рассылает свежие новости подписчикам в режиме реального времени.

Кроме новостей на сайте ежедневно появляются обновления о различных возможностях (грантах, стипендиях, семинарах, конкурсах, тренингах и т. д.), которые предоставляются программами и проектами Европейского союза и его представительствами в странах Восточного партнерства. Все материалы можно отфильтровать по странам и темам.

Практические статьи в рубрике «Факты» помогут понять, как работают программы ЕС и как воспользоваться их возможностями, например подать заявку на получение гранта или стипендии. Конкретные примеры можно найти в рубрике «Истории»!

Нужную информацию на сайте легко найти с помощью фильтров по странам, темам или даже конкретным программам. Сайт также подключен к постоянно обновляемой базе данных, где собраны ВСЕ проекты ЕС, реализуемые в странах Восточного партнерства. Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы ничего не пропустить. Вы можете настроить рассылку под себя – выбрать тип контента, страну и язык.