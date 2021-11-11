Названа дата открытия Астраханского делового центра в Азербайджане

Астраханский деловой центр в Азербайджане планируют открыть в декабре 2021 года.

Об этом стало известно во время рабочей встречи губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с Главой исполнительной власти Наримановского района города Баку Абдином Фарзалиевым.

«Азербайджанская Республика уже много лет является одним из ведущих партнеров нашего региона. Во взаимодействии с правительством Азербайджана, исполнительной властью Наримановского района Баку и Фондом Гейдара Алиева мы реализовали много масштабных проектов», – отметил губернатор.

Несмотря на пандемию, внешнеторговый оборот Астраханской области с Азербайджаном по итогам восьми месяцев текущего года составил более 8,5 млн долларов США, что соответствует прошлогодним показателям.

«Несомненно, потенциал нашего торгового сотрудничества намного больше и объемы товарооборота могут быть увеличены, – считает Игорь Бабушкин. – Мы связываем перспективы расширения торговых связей с работой двух деловых центров – Азербайджанского делового центра в Астрахани и Астраханского в Баку, который мы скоро откроем вместе. Я уверен, что работа двух этих учреждений придаст дополнительный импульс развитию отношений между Астраханской областью и Азербайджаном».

Идея реализации проекта по строительству Астраханского делового центра в Баку возникла в ходе возведения Азербайджанского делового центра в Астрахани. 19 декабря 2017 года на месте будущего строительства Астраханского центра в Баку заложили традиционный первый камень. Уже в январе 2018 года специалисты начали возводить здание.

Открытие учреждения было запланировано на июнь 2021 года, но из-за пандемии церемонию пришлось отложить на декабрь, когда астраханская делегация во главе с губернатором прибудет в Баку с визитом.

«Хочу отметить, что это знаковое событие состоится благодаря поддержке Президента Азербайджанской Республики Ильхама Гейдаровича Алиева и проделанной вами работе, – обратился Игорь Бабушкин к Абдину Фарзалиеву. – Астраханский деловой центр в Баку станет главной площадкой региона для деловых переговоров с азербайджанскими партнерами и продвижения продукции астраханских производителей на рынок Азербайджана».

В свою очередь, Абдин Фарзалиев поблагодарил главу Астраханской области за многолетнее сотрудничество и отметил, что построенный в Баку деловой центр является пока единственным подобным представительством Российской Федерации на территории Азербайджана.

Во время пресс-подхода губернатор также подчеркнул, что связи с другими соседями по Каспию развиваются динамично.

«В июле делегация Астраханской области побывала с рабочим визитом в Казахстане. Состоялась поездка в Исламскую Республику Иран, – напомнил глава региона. – Везде мы говорили о перспективах взаимного сотрудничества. Если говорить об Иране, то там большой интерес вызывает размещение заказов на наших судостроительных предприятиях, использование потенциала в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. С партнерами из Казахстана мы обсуждали приграничное сотрудничество. Говорили о строительстве центра приграничной торговли в районе пункта пропуска Караузек. Отмечу, что в результате взаимодействия с Правительством РФ на следующий год нам уже должны быть выделены средства на завершение строительства пункта пропуска Караузек. Очень рассчитываем, что в ближайшее время сможем достойно представлять нашу страну и встречать гостей с территории Казахстана».

Также в декабре в рабочем графике Игоря Бабушкина запланирована еще одна важная поездка в Туркменистан. Предполагается встреча с президентом Туркменистана и ряд переговоров, на которых обсудят вопросы торговли, транспорта, логистики между Астраханской областью и этим прикаспийским государством.