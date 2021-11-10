Ковид может влиять на память

Врач-невролог «СМ-Клиники» Надежда Бояринова рассказала о возможном влиянии COVID-19 на память.

«Вирус нейротропен: попадая в нервную систему через обонятельные рецепторы в верхней носовой раковине, может повреждать напрямую структуры головного мозга, такие как лимбическая система, гипоталамус, мозжечок, дыхательный центр и другие», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По словам Бояриновой, коронавирус — это длительно воздействующий источник стресса, который может привести к повышенной тревожности и пониженному настроению, что может отразиться на снижении памяти и на других функциях.