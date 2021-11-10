ЕС готов поддержать делимитацию и демаркацию границ между Азербайджаном и Арменией

Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Петер Стано выступил с заявлением по случаю годовщины подписания перемирия между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщается на официальном сайте ЕС.

«На этой неделе отмечается первая годовщина прекращения военных действий в Карабахе и вокруг него после подписания соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном.

Европейский союз сожалеет о человеческих жертвах во время этих боев, а также выражает соболезнования семьям погибших и раненых. Хотя боевые действия приостановлены, многие вопросы все еще должны быть решены путем переговоров, чтобы двигаться к всеобъемлющему и устойчивому решению. Мы, в частности, призываем стороны строго соблюдать режим прекращения огня, немедленно освободить всех задержанных, полностью сотрудничать по разминированию и снизить напряженность на приграничных территориях», — отмечается в заявлении.

Представитель ЕС заявил, что организация привержена продвижению мира, процветанию Южного Кавказа и активно участвует в содействии установлению мира и постконфликтной реабилитации.

«Это сыграло важную роль в освобождении задержанных и передаче минных карт. ЕС также оказал гуманитарную помощь более чем на 17 миллионов евро людям, пострадавшим от конфликта, мерам по разминированию и восстановлению. ЕС готов поддержать делимитацию и демаркацию границ, предоставляя техническую помощь, в которой нуждаются стороны, и поощряет связи и экономическое сотрудничество на Южном Кавказе».

Пресс-секретарь верховного представителя ЕС отметил, что для прекращения конфликтов и страданий, которые продолжаются уже более трех десятилетий, необходимо всеобъемлющее урегулирование.

«Для достижения этой цели ЕС продолжит активно взаимодействовать с соответствующими международными партнерами, в частности сопредседателями Минской группы ОБСЕ, оказывать им полную поддержку в выполнении их мандатов, работая над всесторонним решением всех проблем между Арменией и Азербайджаном»,-подчеркивается в заявлении.