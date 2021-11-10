Возрос поток денежных переводов в Азербайджан

Объем денежных переводов в Азербайджан в январе-сентябре 2021 года по предварительным оценкам составил $810 млн, говорится в сообщении Центрального банка (ЦБА).

Как сообщалось ранее, в январе-сентябре 2020 года денежные переводы в Азербайджан составили $682 млн. Таким образом, за 9 месяцев 2021 года их объем вырос на 18,8%.

При этом в первом квартале текущего года объем денежных переводов в Азербайджан составил $213,6 млн, во втором квартале — $284,4 млн, в третьем — $312 млн.

В 2020 году объем денежных переводов в Азербайджан составил около $1,1 млрд и по сравнению с 2019 годом увеличился на 17,1%.