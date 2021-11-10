Обнародована информация о состоянии здоровья экс-главы Билясувара

В некоторых средствах массовой информации со ссылкой на адвоката бывшего главы Исполнительной власти Билясуварского района Махира Гулиева, арестованного за должностные преступления, сообщается о тяжелом состоянии его здоровья.

Как заявила начальник управления по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции Айнур Сабитова, информация не соответствует действительности:

“Так, бывший глава Исполнительной власти Билясуварского района М. Гулиев 1958 года рождения заразился коронавирусом два месяца назад. Страдая от таких заболеваний, как гипертония, диабет, хроническая тяжелая инфекционная болезнь печени, острая сердечная недостаточность, он был помещен в одно из самых специализированных медицинских учреждений страны по лечению коронавируса-госпиталь Государственного таможенного комитета, где в течение двух месяцев проходил интенсивное лечение, в том числе с подключением к аппарату искусственного дыхания. В результате усилий профессионального врачебного персонала жизнь его была спасена, а неделю назад он был выписан из реанимации и переведен в палату.

Сообщаю, полностью выздоровевший от коронавируса М. Гулиев привлечен к обычному восстановительному лечению в гражданском секторе для общих реабилитационных мероприятий.

Кстати, зараженный коронавирусом бывший глава Исполнительной власти Вильям Гаджиев также был привлечен к лечению в Таможенном госпитале и тоже выздоровел.

Пользуясь случаем, от имени нашего министерства выражаю глубокую благодарность руководству и врачам Таможенного госпиталя за их самоотверженный труд по выздоровлению больных людей, независимо от их личности.

Интересно, что хотя М.Гулиев сегодня вышел из госпиталя в полном здравии, и именно сегодня распространилась недостоверная информация о тяжелом состоянии его здоровья.

С сожалением хочу отметить, что и до этого мы сталкивались с дезинформацией в отношении других арестованных лиц.

Я думаю, что к информированию общества по таким вопросам следует относиться более чутко, потому что распространение ложных новостей ради сенсаций вызывает замешательство в обществе, а также моральные переживания и необоснованное беспокойство семей пациентов и их близких”.