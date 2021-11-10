Погода: Высота волн на Каспии достигла трех метров



По данным станции «Нефтяные Камни» высота волн на Каспии достигла трех метров.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

Согласно сообщению, к 17:00 10 ноября местами дул сильный северо-западный ветер.

Максимальная скорость ветра составила в Гяндже 24 м/с, в Товузе, Нафталане 22 м/с, в Набране, Нефтчале, Хачмазе 20 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове: в Баку 32 м/с, в Маштаги 28 м/с, в Пираллахи, на острове Гум 25 м/с, на Нефтяных Камнях, в Бина 24 м/с, в Сумгайыте 23 м/с, на острове Чилов 20 м/с.