Задержаны подростки, разрисовавшие крепостные стены в Ичеришехер



«В праздничные дни древняя крепостная стена в Ичеришехер в очередной раз стала жертвой вандалов».

Об этом сообщили в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», передает «Репорт».

На сей раз вандалами оказались несовершеннолетние.

«Правоохранительные органы были незамедлительно проинформированы о случившемся, задержаны трое подростков. В отношении них приняты меры, предусмотренные законодательством».

В ведомстве подчеркнули, что действия вандалов будут расценены как преступные деяния.

«Мы призываем родителей и опекунов подростков объяснить им недопустимость нанесения ущерба нашим памятникам», — подчеркнули в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

