В 2023 году прожиточный минимум и предел критерия нуждаемости могут сравнять



«Наша цель как Министерства труда и социальной защиты населения заключается в том, чтобы в 2023 году прожиточный минимум и критерий нуждаемости сравнялись».

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения документов, входящих в пакет госбюджета на следующий год, передает «Репорт».

По его словам, окончательным будет решение правительства: «Каким бы ни было решение, мы его поддержим».