В BNA отчитались о проделанной в октябре работе



«Для удобства граждан по примерно 40 адресам установлены автобусные остановки. С целью упорядочения транспортного потока на трех перекрестках организована сеть желтых перекрестков. На восьми улицах установлены пандусы, тумбы и ограждения. На двух улицах установлен “идеальный тротуар”. Повышен уровень безопасности движения вокруг зданий двух школ»

Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA).

В октябре на 50 улицах и проспектах столицы было установлено более 360 дорожных знаков.

Согласно сообщению, за последние 10 месяцев годовая цель по установке дорожных знаков была выполнена на 71%. Благодаря знакам приоритета, установленным на 41 перекрестке, повышена безопасность, снижен риск дорожно-транспортных происшествий. Ограничение скорости на одной улице оптимизировано.

«Обновлены пешеходные переходы на более чем 40 улицах и проспектах. На трех улицах организованы новые пешеходные переходы, на двух пунктах установлена секция пешеходного перехода светофора. Повышен уровень безопасности движения на 28 улицах», — говорится в сообщении BNA.