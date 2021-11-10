Джаббаров о подорожании продуктов питания

«Самые высокие цены на продукты питания на мировых рынках за последние 12 лет наблюдаются в этом году. В этой сфере мы можем особо отметить продукты питания, импортируемые в страну».

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров во время обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает АПА.

Министр отметил, что существует давление на цены, даже если продукция производится в Азербайджане: «К сожалению, ошибки в ценовой политике приводят к дефициту продукции, товаров. Я так думаю, что мы увидим эту проблему в ряде стран. В корне этого будут ошибки в регулировании ценовой политики. Это не ограничится продовольствием».