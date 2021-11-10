В Азербайджане 11.11 числа высадят 111 тысяч деревьев

В Азербайджане будет высажено 111 тысяч деревьев, что станет поддержкой широкомасштабной акции по посадке деревьев, которая пройдет в Турции 11 ноября под девизом Gələcəyə nəfəs ol, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

Как сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов в 11-й день 11-го месяца на территории нашей страны будет посажено 111 тысяч деревьев.

«Широкомасштабные мероприятия по посадке деревьев пройдут и в Карабахском регионе. Только на территории Зангиланского района будет посажено 1 111 деревьев», — сказал Керимов.

По мнению замминистра, проводимые в Азербайджане акции по посадке деревьев, в том числе и «Зеленый марафон», внесут свой вклад в выполнение обязательств нашей страны по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.