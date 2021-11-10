Самир Шарифов: Информация о повышении пошлин на регистрацию телефонов и автомобилей — слухи

«Пошлины на ветеринарную продукцию не повышаются».

Об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждений по законопроекту «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год», передает АПА.

Министр отметил, что не может быть и речи о повышении размеров пошлин, которое повлияло бы на цены продовольственных товаров: «Сегодня в прессе были распространены слухи о том, что будут повышены пошлины на регистрацию мобильных устройств. Это слухи, равно как и информация, распространившаяся в связи с автомобилями».