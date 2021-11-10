В Баку задержан наркокурьер из международной наркосети

В Баку задержан еще один наркокурьер из международной наркосети.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, в Главное управление поступила оперативная информация о том, что житель столицы Айдын Мамедов осуществлял на территории города Баку продажу наркотических средств.Он был задержан на территории Сабунчинского района и доставлен в Главное управление. В ходе обыска у Айдына Мамедова и в его автомобиле было обнаружено и изъято 2 килограмма 145 граммов героина и 130 граммов метамфетамина в 6 упаковках.

Было установлено,что Айдын Мамедов согласился с предложением наркокурьера, с которым познакомился в социальных сетях. Тот человек отправлял наркотики из-за рубежа в Азербайджан контрабандным путем.

По факу возбуждено уголовное дело, ведется расследование.