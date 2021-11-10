Министр: Отмена необоснованно назначенных пенсий помогла сэкономить 500 млн манатов



За 10 месяцев текущего года в результате отмены необоснованных назначений пенсий было сэкономлено около 500 миллионов манатов.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время обсуждения проекта закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает АПА.

«В 2018 году необоснованно назначенные пенсии были отменены на сумму 25 миллионов, в 2019 году на сумму 133 миллиона, в 2020 году на сумму 346 миллионов манатов», напомнил министр.