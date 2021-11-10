Синоптики предупреждают о сильном ветре, дожде и похолодании

В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины 10 ноября до 12 ноября ожидаются нестабильные погодные условия.

Об этом говорится в сообщении Бюро гидрометеорологических прогнозов в связи с опасной гидрометеорологической ситуацией.

Отмечается, что с вечера 10 ноября до полудня 11 ноября местами ожидаются дожди. Скорость северо-западного ветра усилится до 18-23 м/с, порывами до 27-32 м/с, а вечером 10 ноября, ночью и утром 11 ноября – до 35-38 м/с.

11 ноября температура воздуха снизится на 5-10° до 9° тепла.

В районах Азербайджана вечером 10 ноября до утра 12 ноября ожидается изменение погодных условий.

Временами прогнозируются дожди, в горных и предгорных районах – снег. Местами осадки примут интенсивный характер. Скорость северного ветра усилится до 15-20 м/с, порывами до 25-30 м/с, местами до 33-38 м/с.

11 ноября температура воздуха снизится по сравнению с предыдущими днями на 5-10°.