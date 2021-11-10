Появилось видео запуска иранского дрона-камикадзе

На учениях вооруженных сил Ирана Zulfiqar 1400 произвели запуск дрона-камикадзе Arash. Поражение условной цели с применением барражирующего боеприпаса показали на видео, передает «Российская газета».

Издание отмечает, что дальность действия иранского дрона достигает 2000 километров. Запуск Arash произвели с пусковой установки на автомобильном шасси. Боеприпас поразил мишень в горной местности. Попадание зафиксировала камера беспилотника.

Также в ходе учений Zulfiqar 1400 задействовали разведывательные и ударные дроны. Беспилотные аппараты действовали совместно с вертолетами и самолетами. Защиту войск от авиации условного противника обеспечивали зенитные ракетные комплексы Khordad.

