Берлин призывает Ереван и Баку активизировать усилия для урегулирования конфликта

Начальник отдела МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Матиас Лютенберг призвал Баку и Ереван полностью соблюдать режим прекращения огня.

«Спустя год после трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября 2020 года, мы настоятельно призываем Азербайджан и Армению полностью соблюдать прекращение огня и активизировать усилия для прочного урегулирования конфликта в интересах народов обеих стран», — написал Лютенберг в своем аккаунте в Twitter, передает «Интерфакс-Азербайджан».