В Азербайджане ожидается повышение пенсии по возрасту



«В следующем году мы ожидаем увеличения трудовой пенсии по возрасту с 358 до 375 манатов. За 10 месяцев текущего года мы рассчитали размер средней пенсии в 331 манат. В следующем году мы ожидаем увеличения этой суммы до 345 манатов».

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения документов, входящих в пакет госбюджета на 2022 год, передает «Репорт».

«Это однозначно станет очередной мерой поддержки социального благосостояния пенсионеров в стране», — подчеркнул министр.