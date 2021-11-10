«Нам срочно нужен мир»: генсек ООН предложил «дорожную карту» по разрешению конфликтов



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил международному сообществу «дорожную карту» по разрешению конфликтов с упором на борьбу с неравенством.

Неравенство углубляется, все больше людей скатываются в крайнюю нищету и сталкиваются с угрозой голода, вакцин на всех не хватает, считает генсек ООН, передает «Анадолу».

По его словам, эти факторы самым негативным образом влияют на ситуацию в сфере безопасности.

«Растущее неравенство приводит к дестабилизации ситуации, – предупредил он. – Особенно когда не обеспечен доступ к базовым услугам в сфере здравоохранения, образования, безопасности и правосудия».

Гутерриш напомнил, что число конфликтов в мире достигло самого высокого показателя за последние 75 лет, причем сегодня они длятся дольше и носят более комплексный характер. При этом права человека и принцип верховенства права нарушаются в условиях полной безнаказанности.

«Нам срочно нужен мир», – подчеркнул Гутерриш, напомнив, что предотвращение конфликта – главный пункт предложенной им Общей повестки дня. Однако без мер по борьбе с неравенством, по словам главы ООН, добиться результатов в области безопасности не получится.

Гутерриш предложил новую «дорожную карту» мирного будущего, особый упор в которой сделан на преодолении неравенства как между людьми, так и между странами. Генсек ООН считает, что необходимо сконцентрировать усилия на мерах по улучшению благосостояния населения, предотвращению конфликтов, расширению прав женщин и совершенствованию институтов власти.

В этом контексте он напомнил, что военные расходы в прошлом году составили почти два триллиона долларов, а их доля в глобальном ВВП продолжает расти. «Только представьте, как мы могли бы продвинуться в вопросах миростроительства и предотвращения конфликтов, если хотя бы часть этой суммы была потрачена на развитие и борьбу с неравенством», – отметил глава ООН.

Для эффективного предотвращения конфликтов Гутерриш рекомендует своевременно выявлять различные формы неравенства и изоляции и бороться с ними.

Кроме того, очень важно, как подчеркнул глава ООН, признать роль женщин в миростроительстве. «Существует прямая связь между насилием против женщин и их изоляцией с одной стороны, и подавлением гражданских свобод и вооруженным конфликтом – с другой», – подчеркнул он.

Еще один важный фактор, по мнению Антониу Гутерриша, – представленность всех групп населения в национальных органах власти. «Это значит, что система правосудия должна работать для всех членов общества, а не быть привилегией богатых и власть предержащих», – добавил генеральный секретарь.