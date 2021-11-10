Бердымухамедов надеется провести саммит Туркменистан-Азербайджан-Турция в ближайшее время

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов надеется, что отложенный ранее саммит лидеров Туркменистана, Азербайджана и Турции состоится в ближайшее время. Об этом глава Туркменского государства заявил в интервью телеканалу «TRT World» Турецкой государственной телерадио­компании.

«Надеемся, что встреча президентов Туркменистана, Азербайджана и Турции, отложенная по известным причинам, будет проведена в ближайшее время», – сказал Бердымухамедов.

По его словам, в настоящее время уровень отношений между Туркменистаном, Азербайджаном и Турцией, их руководителями позволяет уверенно и эффективно развивать и совершенствовать трёхстороннее сотрудничество в политическом, экономическом, торговом и гуманитарном направлениях. Формат саммита соответствует долгосрочным интересам трёх братских государств и народов, а потому весьма востребован и, следовательно, будет в полной мере реализован.

Президент Туркменистана сообщил, что на предстоящем трёхстороннем саммите «речь в первую очередь пойдёт о таких стратегических направлениях, как энергетика, транспорт и коммуникации». Он также заявил, что Туркменистан, Азербайджан и Турция занимают передовую и активную позицию в формировании надёжного транспортного и энергетического моста по направлению Восток–Запад.

Глава Туркменистана также отметил, что в транспортной сфере видится большое будущее проекта по маршруту Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция.

«Концентрирование потенциала трёх государств, использование общих ресурсов, географических, промышленных и технологических возможностей может не только дать мощный импульс развитию национальной экономики, но и является подтверждением того, что это способно стать вкладом в геоэкономическую структуру, придать новый созидательный смысл и перспективы на всём Евразийском пространстве», – подчеркнул Бердымухамедов.

Напомним, саммит лидеров Туркменистана, Азербайджана и Турции должен был пройти в августе 2021 года на туркменском побережье Каспия в Национальной туристической зоне «Аваза». Однако был отложен из-за сложной ситуации в Турции, вызванной летом лесными пожарами. С просьбой о его переносе в ходе телефонного разговора с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым обратился тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.