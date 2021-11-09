В Гяндже прошла акция по случаю Дня Флага

В Гяндже состоялось мероприятие по случаю 9 ноября – Дня Государственного флага.

В мероприятии на Площади флага приняли участие глава Исполнительной власти города Ниязи Байрамов, Генеральный консул Турции в Гяндже Зеки Озтюрк, депутаты, руководители правоохранительных органов, управлений, предприятий и организаций, семьи шехидов и ветераны, горожане, пишет АПА.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики. Затем минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Было отмечено, что Государственный флаг Азербайджанской Республики является символом нашего национального суверенитета, источником нашей гордости. Флаг, один из самых священных символов, является доказательством существования нации, главным показателем ее способности иметь независимое государство. Трехцветный флаг, являющийся символом азербайджанской народной республики, демонстрирует приверженность нашего народа идеологии свободы, национально-духовным ценностям и общечеловеческим идеалам.

В своем выступлении депутат Пярвин Керимзаде отметил, что наш трехцветный государственный флаг стал первым вестником нашей боевой решимости, победы, летописи независимости, призвал нас к священным битвам за Родину. Азербайджанский флаг, провозглашающий всему миру существование нашего независимого государства, развевающийся в один ряд с флагами более 180 государств, сегодня благодаря решимости нашей армии торжественно развевается в каждом освобожденном от оккупации селе, городе нашей страны.

На мероприятии состоялась презентация книг «Отечественная война – шехиды Гянджи» и «Хроника Победы».

В своем выступлении председатель Гянджинского отделения НАНА, академик Фуад Алиев отметил, что в результате мудрой внутренней и внешней политики, проводимой Верховным Главнокомандующим господином Ильхамом Алиевым на протяжении многих лет, победа нашей великой армии во второй Карабахской – Отечественной войне золотыми буквами вписана в мировую военную историю. К сожалению, как и в каждой войне, отважные сыны нашей Родины отдали свои жизни за освобождение наших земель и стали шехидами. Книга «Отечественная война – шехиды Гянджи» была издана Гянджинским отделением НАНА по инициативе Исполнительной власти города Гянджа. Книга подготовлена с целью увековечения памяти шехидов, их популяризации. Здесь нашли свое отражение биографии 133 шехидов Отечественной войны, из них 107 военных, 26 гражданских.

Затем книга «Отечественная война – шехиды Гянджи» была вручена семьям шехидов, участвовавшим в мероприятии.

Ректор ADAU, профессор Ибрагим Джафаров в своем выступлении отметил, что книга «Хроника Победы» является еще одним вкладом, посвященным юбилею нашей славной победы. Он отметил, что историческая победа, одержанная Азербайджанской Армией, имеет особое значение с точки зрения интересов государства и народа. Освобождение от оккупации наших земель, многие годы находившихся под натиском врага, в первую очередь вернуло азербайджанскому народу уверенность в себе, еще больше укрепило уважение народа к своему лидеру, его силе. Мы благодарны Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву и нашей решительной армии, которые подарили нам это счастье и гордость.

После официальной части Гянджинская государственная филармония им. Ф.Амирова выступила с обширной концертной программой, посвященной 9 ноября – Дню Государственного флага.