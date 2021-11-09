Бессонница может вызвать церебральную аневризму

Ученые назвали бессонницу потенциальным фактором риска аневризмы сосудов головного мозга (церебральной аневризмы). Так медики называют патологическое местное расширение просвета артерии головного мозга. Разрыв аневризмы приводит к субарахноидальному или внутримозговому кровоизлиянию, которое может привести к смерти, либо к неврологическим расстройствам различной степени тяжести.

«Разрыв аневризмы смертельно опасен. Поэтому чрезвычайно важно определить факторы риска, на которые можно повлиять», — сказала автор исследования Сюзанна Ларссон (Susanna Larsson) из Кролинского института (Швеция), слова которой приводит «Вокруг света» со ссылкой на Science Daily.

Специалисты изучили 6,3 тысячи случаев внутричерепной аневризмы и 4,2 тысячи случаев аневризматического субарахноидального кровоизлияния и пришли к выводу, что генетическая предрасположенность к бессоннице связана с повышением риска внутричерепной аневризмы и субарахноидального кровоизлияния на 24%.

Среди других, более известных факторов риска аневризмы головного мозга — курение и высокое кровяное давление. Как показало исследование, риск внутричерепной аневризмы был примерно в три раза выше у курильщиков по сравнению с некурящими людьми.