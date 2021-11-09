Этот чай способствует эффективной работе мозга

Специалисты считают, что от эффективности мозга зависит наша успешность и продолжительность жизни, пишет интернет-портал u-news.com.ua.

Увеличить эффективность работы мозга поможет чай из простых компонентов. По словам медиков, это — зеленый чай, мелисса и шалфей. Травы можно приобрести в обычной аптеке, а чай нужно выбирать хорошего качества.

Напиток заваривается как обычный чай и употребляется два раза в день: во вторую половину дня и на ночь.

Полезным действием в данном случае обладают полифенолы шалфея, розмариновая кислота мелиссы и катехины зеленого чая. Эти компоненты обладают антивозрастными свойствами, запускают аутофагию, то есть самоочищение клеток. Кроме того, мелисса и шалфей способны восстанавливать белки клеток после отравления их сахарами (так называемой гликации), пояснили врачи.

Также, благодаря небольшому успокаивающему действию мелиссы, человек становится более уравновешенным во вторую половину дня, ему легче уснуть вечером, а сон становится более спокойным. Этот чай можно назвать самым полезным чаем, считают диетологи.