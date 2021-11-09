Год назад азербайджанские войска освободили от оккупации ряд сел в шести районах

9 ноября 2020 года ВС Азербайджана освободили ряд сел в шести районах Азербайджана.

«Доблестная Азербайджанская Армия освободила от оккупации села Гобу Дилагарда, Ял Пирахмедли, Юхары Яглывенд, Дилагарда, Сеид Махмудлу, Алескерли Физулинского района, села Демирчиляр, Чанагчы, Медеткенд, Сыгнаг Ходжалинского района, села Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку, Азыг Ходжавендского района, а также села Гусейналылар, Сёюдлю, Ашагы Сирик Джабраильского района, села Юхары Молу, Ашагы Молу, Ходжик Губадлинского района, села Кечикли, Ордекли Занглиланского района. Да здравствует Азербайджанская Армия! Карабах – это Азербайджан!», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 ноября 2020 года.