У вора — «домушника» при задержании изъят штык-нож



В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Уджарского районного отдела полиции, задержан мужчина, совершивший кражи из двух частных домов на территории района.

Как сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районного отдела полиции задержали совершившего кражи жителя Уджарского района, ранее судимого Илькина Мамедова, передает АПА.

В ходе расследования было установлено, что И.Мамедов украл в одном из домов на территории района бытовые предметы на сумму 2900 манатов, а в другом доме 3 телевизора, холодильник, стиральную машину, ковер, гидромотор и самовар.

При задержании в автомобиле марки «ВАЗ-2101», которым управлял И.Мамедов, был обнаружен и изъят штык-нож.

По факту возбуждено уголовное дело.