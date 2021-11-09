МИД: Армянская сторона преднамеренно стремится к обострению ситуации



МИД Армении не имеет политических, юридических и моральных оснований для того, чтобы озвучивать какие-то заявления в связи с территориями Азербайджана.

Об этом заявила глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление МИД Армении по поводу инцидента, произошедшего 8 ноября вблизи Шуши.

«Что касается указанного инцидента, это результат очередной провокации армянской стороны. В заявлениях армянской стороны отмечено, что будто бы эти лица 8 ноября занимались ремонтом водопроводной линии вблизи автодороги Ханкенди-Шуша. Хотелось бы отметить, что обычно перед проведением каких-то работ на этой территории об этом сообщают российским миротворцам и работы осуществляются под сопровождением миротворцев. На этот раз российским миротворцам не было предоставлено никакой информации, и они не участвовали в процессе работ. Конечно, это вызывает серьезные вопросы»,- заявила Л.Абдуллаева.

Помимо этого, она напомнила о том, что в указанный день в Шуше проводилось мероприятие с участием президента и государственных деятелей Азербайджанской Республики.

«Как известно, в таких случаях на территории принимаются усиленные меры безопасности. Зная об этом, проведение ремонта водопроводной линии в пункте, расположенном вблизи территории, не вписывается ни в какую логику.

В то же время, незаконный визит министра обороны Армении в Карабахский регион Азербайджана является очередной провокацией противоположной стороны.

Всё это показывает, что армянская сторона преднамеренно стремится к обострению ситуации. Осуществление этих шагов накануне первой годовщины принятия трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года преследует цель бросить тень на деятельность российских миротворцев и является нарушением пунктов трехстороннего заявления», — подчеркнула Л.Абдуллаева.