Министр обороны Турции: Зангезурский коридор не угрожает интересам какой-либо страны

Ереван должен воспользоваться историческим шансом и ответить на призывы о мире, озвучиваемые в Анкаре и Баку. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в беседе с журналистами по итогам визита в Азербайджан.

По его словам, лучшим вкладом в региональное развитие стало бы тесное взаимодействие самих стран региона, а именно: Азербайджана, Армении, Турции, Грузии, Ирана и России.

Хулуси Акар провел исторические параллели с другими зонами мира, где также имели место конфликты.

«Благодаря стабильности и диалогу страны добились значительного развития. Политическое урегулирование сделало эти государства сильнее. Ключевой фактор [на Южном Кавказе] – это Армения, где могут способствовать серьезному развитию и безопасности в регионе», — сказал турецкий министр.

Касаясь темы открытия Зангезурского коридора, Хулуси Акар подчеркнул, что данный транспортный маршрут не несет угрозы ущерба какой-либо стране.

«Два народа должны вести диалог по этому вопросу. Нужно поддерживать этот процесс, а не предотвращать его. Сотрудничество приведет к росту благосостояния, и этот процесс не ограничится Азербайджаном. Позитивное воздействие почувствуют на себе все страны региона», — сказал министр.