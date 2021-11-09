В Бакинском центре мультикультурализма провели видеоконференцию, посвященную Дню Победы

При организации Украинского конгресса Азербайджана, поддержке Бакинского международного центра мультикультурализма и при участии Объединенного конгресса азербайджанцев Украины была проведена онлайн-видеоконференция, посвященная Дню Победы.

В онлайн-видеоконференции, организованной в Бакинском международном центре мультикультурализма, приняли участие председатель Украинского конгресса Азербайджана Юрий Осадченко, председатель Общественного объединения инвалидов, ветеранов Карабахской войны и семей шехидов Мехди Мехдиев, председатель Общества инвалидов Чернобыля Азербайджанской Республики Миргасан Гасанов, председатель Контрольно-ревизионной комиссии Общественного объединения инвалидов, ветеранов Карабахской войны и семей шехидов Арис Мамедов, исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов, председатель общины турок-месхетинцев Исмаил Рагимов, председатель Албано-удинской христианской общины, доктор исторических наук Роберт Мобили, представитель общины европейских евреев, вице-президент спортивного общества Маккаби-Азербайджан Александр Мордвинкин, председатели Ясамальского и Сураханского отделений Украинского конгресса Азербайджана, в том числе председатель Конгресса азербайджанцев Европы Сахиль Гасымов (Бельгия), президент Объединенного конгресса азербайджанцев Украины и вице-президент Конгресса азербайджанцев Европы Ровшан Тагиев (Киев) и председатели диаспор из 12 областей Украины.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах, исполнения государственных гимнов Азербайджана и Украины.

Выступая на мероприятии, Юрий Осадченко проинформировал о 44-дневной Отечественной войне, отметив, что Украина всегда поддерживает Азербайджан в его справедливой борьбе. Мехди Мехдиев рассказал об истории создания азербайджанской армии, участии украинского государства в этом процессе, превращении армии в самую сильную на Южном Кавказе усилиями президента Азербайджана Ильхама Алиева, проинформировал участников мероприятия об обеспечении территориальной целостности страны.

В заключение мероприятия участники отметили, что Украинский конгресс Азербайджана и Объединенный конгресс азербайджанцев Украины сделают все возможное для развития стран и дальнейшего укрепления дружбы между ними.