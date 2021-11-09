В Кремле исключили контакты Алиева, Путина и Пашиняна в годовщину договоренностей по Карабаху

Трехстороннее заявление РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху от 9 ноября 2020 года чрезвычайно важно, его значение трудно переоценить. Такую позицию выразил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Оцениваем документы годовалой давности как чрезвычайно важные, как важные и для Азербайджана, и для Армении, как документы, которые позволили прекратить войну и встать на путь мирного развития региональной экономики и инфраструктуры», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос прессы.

«Российские миротворцы, российский контингент выполняет свои функции [в регионе], обеспечивает безопасность, мониторинг режима прекращения огня, процесс возвращения беженцев. Это чрезвычайно важно. Поэтому значение подписанных документов трудно переоценить», — подчеркнул Песков.

Также он сообщил, что контакты Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна не запланированы в годовщину подписания трехстороннего заявления по Карабаху. «Что касается общения с Баку и с Ереваном, оно от Москвы происходит на различных уровнях и исключительно на регулярной основе. Что касается общения втроем, если и когда такая договоренность будет достигнута, мы вас проинформируем. В настоящий момент каких-то конкретных пониманий здесь нет», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков в понедельник сообщал журналистам, что точная дата переговоров по видеосвязи Путина, Алиева и Пашиняна не определена, но работа в этом направлении ведется. Ранее в СМИ появилась информация о якобы запланированной на 9 ноября встрече лидеров России, Азербайджана и Армении.