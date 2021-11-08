Лавров позвонил Байрамову и Мирзояну

8 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как сообщили в МИД РФ, министры продолжили обмен мнениями в преддверии годовщины принятия трехстороннего Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 г.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки дня.

8 ноября также состоялся телефонный разговор Лаврова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Главы внешнеполитических ведомств также затронули актуальные вопросы российско-армянского союзнического взаимодействия, отдельные аспекты региональной и международной проблематики.