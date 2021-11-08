В Кишиневе у посольства Азербайджана состоялось открытие барельефа, посвященного Дню Победы

8 ноября посольство Азербайджана в Молдове организовало мероприятие, посвященное «Дню Победы – 8 ноября».

В начале мероприятия с торжественной речью выступил посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов. Посол призвал всех присутствующих почтить минутой молчания память азербайджанцев, отдавших жизни во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Затем он отметил, что празднование Дня Победы в день освобождения города Шуша от оккупации имеет символическое значение для азербайджанского народа, так как Шуша является жемчужиной Азербайджана и сердцем Карабахского региона Азербайджана. Дипломат также рассказал участникам мероприятия о 30-летней оккупации азербайджанских земель армянскими вооруженными силами, о постоянных провокациях ни линии соприкосновения войск, в результате которых гибли азербайджанские мирные жители и военнослужащие. Он также коснулся крупной провокации армянский войск в июле 2020 года на участке азербайджанской границе, далекой от фронтовой зоны, в результате которой, также погибли азербайджанские военные. Он отметил, что получив адекватный ответ, армянские войска были отброшены назад. Посол рассказал участникам о том, что 27 сентября 2020 года Азербайджанские вооруженные силы начали контрнаступательную операцию после очередной провокации армянских ВС. «Армянский солдат находился не на своей земле, для них эта земля чужая, поэтому она сегодня вся в руинах и разрушениях. Азербайджанский же солдат воевал за свою землю, за свою Родину, за Отечество, за свои исконные земли и своей кровью отвоевал эти территории. Сегодня Азербайджан восстанавливает эти территории», — отметил дипломат. Гудси Османов также подчеркнул, что победа Азербайджана принесла мир на эти земли, что политика руководства Азербайджана нацелена на то, чтобы все народы в регионе жили в атмосфере мира, стабильности и благополучия.

На мероприятии выступил депутат Парламента Молдовы от правительственной партии «Действие и солидарность» Виталий Жакот. Он выразил соболезнования семьям погибших в войне и выразил надежду на то, что на этих территориях скоро возродится нормальная жизнь. Он отметил, что Республика Молдова в своей истории также столкнулась с конфликтом, отголоски которого откликаются по сей день. Депутат сказал, что Молдова последовательно поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики в рамках международно признанных границ. Касаясь молдо-азербайджанских отношений, он также подчеркнул, что будучи в группе дружбы между Парламентами Молдовы и Азербайджана, надеется на то, что совместными усилиями диалог между двумя странами будет развиваться на всех уровнях.

Посол Турции в Молдове Гюрол Сёкменсюер, поздравив азербайджанский народ со славной победой в Отечественной войне, отметил, что данная победа открыла путь одному миллиону переселенцев для их возвращения в родные очаги. Он подчеркнул, что Республика Турция следуя девизу «Один народ-два государства» всегда находится рядом с братским азербайджанским народом.

Народный артист Молдовы Константин Москович в своем выступлении отметил, что разделяет чувство людей, которые после 30 лет получили возможность вернуться в родные земли. Он напомнил, что когда готовил сборник «Антологии азербайджанской музыки», туда вошли композиции, связанные с Карабахским регионом Азербайджана, в частности композиция «Лачин», посвященная одному из центральных городов этого региона.

Известный молдавский писатель и публицист Игорь Волницкий в своем выступлении поздравил всех азербайджанцев, а также всех друзей азербайджанского народа с Победой в Отечественной войне. Он поделился с присутствующими своими впечатлениями от посещения освобожденных от оккупации территорий. Он рассказал, что в рамках поездки побывал в Зангилане, Физули, Агдаме и Шуше, и был поражен опустошением и разрушениями, которым подверглись эти земли за время оккупации. При этом он подчеркнул, что приятно был удивлен масштабными строительно-восстановительными работами, которые ныне проводятся Азербайджаном для возрождения этих земель и возвращения вынужденных переселенцев в свои родные дома. Он выразил надежду, что в скором времени уже побывает в воскресшем Карабахском регионе Азербайджана.

Далее участники мероприятия возложили цветы к бюсту-памятнику Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, воздвигнутого в сквере у посольства.

Затем состоялось торжественное открытие барельефа, посвященного Дню Победы – 8 ноября. Барельеф установлен в сквере у посольства. Посол Гудси Османов рассказал гостям мероприятия о символах и надписях, выгравированных на барельефе. Отметим, что на нем изображен железный кулак — символ победы и цветок Хары бюль-бюль — символ мира. Также на барельефе на трех языках — азербайджанском, румынском и английском выгравированы слова Президента Азербайджана «Карабах-это Азербайджан. Отныне мы будем жить как страна-победительница, как победоносный народ». Кроме этого, под «Железным кулаком» также на трех языках выгравирован девиз «Наше единство-наша сила».

Посол Украины в Молдове Марко Шевченко на церемонии открытия барельефа выступил и отметил, что разделяет радость азербайджанского народа в связи с Победой и восстановлением территориальной целостности страны. Председатель Совета писателей Молдовы Тео Кириак в своем выступлении назвал Победу Азербайджана великим событием и подчеркнул, что в результате этой Победы справедливость восторжествовала.

В завершение гости возложили цветы к барельефу. Кроме этого, гости ознакомились с фото- выставкой, посвященной Дню Победы, которая была организована во дворе посольства.