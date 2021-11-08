В Баку прошла акция по посадке деревьев по случаю Дня Победы

В рамках мероприятий, посвященных 8 Ноября — Дню Победы, во всех районах города Баку была проведена широкомасштабная акция по посадке деревьев.

Как сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, впервые в этом году в День Победы акция, организованная столичной мэрией, прошла на территории Наримановского района — на улицах Мамеда Араза и Ашыга Моллы Джумы.

В ходе этой акции территория была очищена от бытовых отходов, посажено до 400 новых деревьев. Акция является продолжением работ, направленных на восстановление экологического баланса и благоустройство территории.