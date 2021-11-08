Лукашенко в разговоре с Алиевым пообещал установить в Минске памятник Гянджеви

8 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Главы государств подтвердили стратегический характер двустороннего сотрудничества; рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров двух президентов в апреле в Баку; обсудили перспективы участия белорусских компаний в реализации масштабных взаимовыгодных проектов на территории Азербайджана.

Александр Лукашенко приветствовал тот факт, что год назад завершилось многолетнее противостояние между Азербайджаном и Арменией. Особо обратил внимание на важность начавшегося процесса мирного строительства, который идет на пользу обеим странам.

Александр Лукашенко подчеркнул, что восстановление транспортных коммуникаций и экономического взаимодействия на Южном Кавказе должно стать основой прочного мира в регионе и обеспечить благосостояние и безопасность всех проживающих там народов.

Президент Беларуси также выразил соболезнования родным и близким всех жертв многолетнего карабахского конфликта и отметил исключительную важность принятого год назад при посредничестве России заявления, остановившего кровопролитие.

Кроме того, глава белорусского государства сообщил президенту Азербайджана, что в знак дружбы белорусского и азербайджанского народов в Минске будет установлен памятник уроженцу города Гянджа, выдающемуся поэту и мыслителю Низами Гянджеви.