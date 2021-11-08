Ильхам и Мехрибан Алиевы посадили деревья на Джыдыр дюзю

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посадили деревья на Джыдыр дюзю, началось восстановление леса Топхана в Шуше.

Деревья были посажены в рамках общенациональной кампании по посадке 44 000 деревьев в честь 44 дней, которые привели наш народ к великой Победе.

Меры, предпринимаемые для восстановления экологического баланса на освобожденных от оккупации территориях, охватывают также лес Топхана. В рамках проекта Фонда Гейдара Алиева волонтеры общественного объединения «Региональное развитие» также провели акцию по посадке деревьев в лесу Топхана.

Сегодня во время посадки деревьев на 3 гектарах были посажены рябина, ясень, вяз, а также посеяно 100 кг семян дуба.