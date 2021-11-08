Верховный Главнокомандующий: Армения будет жить вечно с клеймом побежденного народа и государства

«Еще раз хочу заявить, было видно, что враг по собственной воле не хочет уходить с наших земель, еще больше наглеет, делает неприемлемые шаги и заявления для того, чтобы затронуть чувства Азербайджанского народа».

Об этом заявил президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

«Говоря «Карабах-это Армения», Армения не только положила конец переговорному процессу, но это было и оскорблением для нас. Для нас было оскорблением проведение фальшивой церемонии инаугурации в священной для нас Шуше, которая является короной Карабаха. Это дьявольское гнездо, где проводилось данное мероприятие, было разрушено Азербайджанской Армией во время войны», — сказал он.

Глава государства отметил, что перенос в Шушу так называемого «парламента» сепаратистского режима был очередной попыткой задеть нас. По его словам, Армения, проявляя высокомерие, угрожала Азербайджану новой оккупацией.

«Сколько мы должны были терпеть? Кто-то должен был преподать им урок или нет? Вот в вашем лице тысячи, десятки тысяч азербайджанских юношей, солдат, офицеров показали врагу его место, поставили врага в такое положение, из которого он никогда не сможет выйти. Он будет жить вечно с клеймом побежденного народа и государства», — цитирует президента АПА.