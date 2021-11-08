Ильхам Алиев: В период войны мы вели себя достойно как и ведем себя в жизни и политике

«Мы всему миру показали кто есть кто. Всему миру показали, что являемся великим народом. В период войны и после войны в течение одного года продемонстрировали величие нашего народа».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

Глава государства отметил, что армяне сравняли с землей все наши города.

«Посещающие эти места граждане Азербайджана, иностранные граждане удивляются, приходят в ужас от того, может ли быть вандализм в такой степени? Может ли быть в такой степени ненависть? Может ли быть в такой степени варварство? Это в период оккупации совершили армяне. Разобрав, разграбив все здания, даже унеся в Армению надгробные камни, совершили это зверство. А мы в период войны придерживались законов войны, не нарушали законов войны, вели себя достойно как и ведем себя достойно в жизни и политике», — цитирует главу государства АПА.