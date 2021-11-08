Ильхам Алиев: И где же эта непобедимая армянская армия?

«Каждый год в мае во время оккупации враг праздновал в священной для нас Шуше оккупацию Шуши. В мае этого года именно здесь, на Джидыр Дюзю, был проведен фестиваль «Харыбюльбюль», прозвучал мугам. В августе были проведены Дни поэзии Вагифа, прозвучали стихи Вагифа и других наших гениальных поэтов».

Об этом заявил президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

Президент Азербайджана отметил, что Армения в период оккупации выдумывала мифы о своей армии, о якобы сражающихся солдатах: «непобедимая армянская армия».

«И где же эта непобедимая армия, армянская армия? Она была разгромлена, мы разгромили их в течение всего 44 дней. Они просили помощи, встали на колени. Приняв наши условия, подняли перед нами белый флаг, подписав акт капитуляции в ночь с 9 на 10 ноября», — цитирует Ильхама Алиева АПА.