Алиев: Нам удалось донести до мировой общественности правду о Карабахе и зверстве армян

«Нам удалось донести до мировой общественности правду о Карабахе, зверствах армян в связи с оккупацией».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

Глава государства отметил, что в первое время после Первой Карабахской войны нам это не удалось:

«Поэтому в мире было сформировано искаженное впечатление о войне, об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Мы устранили это. Мы работали день и ночь и информировали мировую общественность, успешно сотрудничая с ведущими международными организациями, добились принятия устраивающих нас и отражающих правду решений и резолюций. Всё это составляет правовую базу нынешних реалий. Потому что сегодня, когда мы изгнали врага с наших земель, ни у кого не может быть к нам претензий. Потому что мы провели успешную операцию на своей земле, не нарушили международное право, законы войны. Мы вели справедливую войну и победили врага на поле боя.

Другой важный фактор был связан с воспитанием молодого поколения. Мы прекрасно понимали, что если у нас будут оружие, боеприпасы, сильная экономика и мы добьемся успеха на международной арене, но наши граждане не продемонстрируют свою силу в борьбе за свою землю, за Родину, то все прочие факторы утратят значение. Мы уделили очень большое внимание воспитательной работе, воспитали нашу молодежь в духе патриотизма. Мы не позволили, чтобы забылась история оккупации. Мы не забыли Карабах, наоборот, при выступлении с любой трибуны как на мероприятиях, проводившихся внутри страны, так и на международных мероприятиях эта тема всегда была темой номер один. Молодежь выросла в духе патриотизма, ценой своей жизни и крови смогла отобрать у врага наши священные земли. Все эти факторы в совокупности обусловили нашу Победу», — цитирует Ильхама Алиева АПА.