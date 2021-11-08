Задержан ребенок, разбивший камнем стекла электрички Баку-Сумгайыт

Установлена личность человека, разбившего стекла поезда Баку-Сумгайыт.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в Главное управление полиции на транспорте поступила информация о том, что 4 ноября примерно в 19 часов были брошены камни со стороны в скоростной пассажирский электропоезд Баку-Сумгайыт, в момент, когда он проезжал на участке между остановками Новханы и Горадиль, в результате инцидента были разбиты боковые стекла двух вагонов поезда.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении этого поступка 10-летнего жителя города Сумгайыт Р.Казымова.