В Баку изменена схема движения некоторых автобусов

В связи с ограничением движения с 07:00 утра до окончания запланированного шествия, которое начнется от Площади флага и завершится у Парка Победы, и изменением направления движения автомобилей по кругу “Азнефть”, проспекту Нефтчиляр, улицам Ковкаб Сафаралиевой, Расула Рзы, Юсифа Сафарова, Истиглалийят, проспектам Азадлыг, Бюльбюля, бульвару Аг Шехер, движение автобусов организовано в соответствии с ограничениями.

Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Маршрут № 1: станция метро “28 мая” – улица Пушкина — улица Диляры Алиевой — улица Рашида Бейбутова – улица Сулеймана Рагимова – проспект Хатаи-проспект Гейдара Алиева, затем по обычному графику.

Маршрут № 2: улица Рашида Бейбутова — улица Сулеймана Рагимова – проспект Хатаи – проспект Гейдара Алиева – обратно от проспекта Гейдара Алиева (над тоннелем) – улица Ага Нематуллы, затем по обычному графику.

Маршруты № 4 и 88: станция метро “28 мая” (конечная остановка): улица Пушкина – улица Диляры Алиевой-улица Рашида Бейбутова, затем по обычному графику.

Маршрут № 5: Станция метро “28 мая” (конечная остановка): улица Пушкина – улица 28 мая – улица Рашида Бейбутова-улица Сулеймана Рагимова, затем по обычному графику.

Маршруты № 6,10,18, 31,53 и 77: улица Шейха Шамиля — улица Лермонтова – улица Бюнъяда Сардарова, затем по обычному графику.

Маршруты № 21,32,46 и 175: м.Хатаи (конечная остановка): проспект Ходжалы — улица Наджафгулу Рафиева – проспект Бабека – улица Хагани Рустамова – проспект 8 ноября (разворот), затем по обычному графику.

Маршруты № 30 и 49: м.Хатаи (конечная остановка): проспект Ходжалы – улица Наджафгулу Рафиева – проспект Бабека, затем по обычному графику.

Маршрут № 37: конечная остановка пр. Наримана Нариманова (Памятник Н.Нариманову).

Маршрут № 61: улица 28 мая – улица Рашида Бейбутова, затем по обычному графику с конечной остановкой на улице Пушкина.

Маршрут № 65: улица Лермонтова – улица Бюнъяда Сардарова – проспект Наримана Нариманова – улица Абдуллы Шаига – улица Мирзааги Алиева-улица Шамси Бадалбейли, затем по обычному графику с конечной остановкой Ахундовский сад.

Маршруты № 120 и 149: новая Сальянская дорога – Дворец водных видов спорта (круг) — Биби-Эйбатская дорога, затем по обычному графику.

Маршруты № 125 и 127: Бакинская кольцевая автодорога – улица Микаила Мушфига – улица Абдуллы Шаига — улица Мирзааги Алиева – улица Шамси Бадалбейли – улица Рашида Бейбутова – улица Сулеймана Рагимова – проспект Азадлыга – м/ст 28 мая, а в обратном направлении – улица Диляры Алиевой – улица Рашида Бейбутова — улица Физули — проспект Наримана Нариманова-улица Микаила Мушфига — Бакинская кольцевая автодорога, затем по обычному графику.

Маршруты № 205, M3 и H1: улица Пушкина – улица Диляры Алиевой — улица Рашида Бейбутова – улица Сулеймана Рагимова – проспект Хатаи-проспект Гейдара Алиева, затем по обычному графику с конечной остановкой на улице Пушкина.