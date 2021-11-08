В Баку ограничено движение автомобилей по центральным улицам

В связи с мероприятиями по случаю 8 ноября – Дня Победы с целью обеспечения безопасности на некоторых улицах и проспектах Баку полностью ограничено движение всех видов транспорта.

Ограничение действует с 07:00 до окончания запланированного шествия, которое начнется от Площади флага и завершится у Парка Победы.

В связи с мероприятием изменяются направления движения автомобилей по кругу “Азнефть”, проспекту Нефтчиляр, улицам Ковкаб Сафаралиевой, Расула Рзы, Юсифа Сафарова, Истиглалийят, проспектам Азадлыг, Бюльбюля, бульвару Аг Шехер.

Проезд автомобилей возможен от круга «20-го участка» в направлении центра города по внутренним улицам поселка Баилово, улицам Мехти Гусейна, Теймура Эльчина и проспекту Парламента.