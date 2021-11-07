Пашинян: Тема транспортного коридора была закрыта еще 9 ноября 2020 года

Тема транспортного коридора была закрыта еще 9 ноября 2020 года. Об этом премьер-министр РА Никол Пашинян заявил в интервью Общественной телекомпании Армении.

По словам главы правительства, он высоко ценит то обстоятельство, что Россия открыто представила свою позицию по этому вопросу.

Что касается трехсторонней группы, которая занимается вопросами разблокировки коммуникаций в регионе, то, как отметил Пашинян, она проделала огромную работу.

«Самое сложное – определить, по какой формуле должны заработать коммуникации», – пояснил премьер.