В Джебраильском районе мужчина подорвался на мине

Мужчина, занимавшийся сельхозработами, получил различные травмы при подрыве на противопехотной мине, говорится в оповещении Прокуратуры Джебраильского района Азербайджана.

По данным ведомства, трагический инцидент произошел 7 ноября, в районную прокуратуру около 16:00 поступило сообщение о том, что 54-летний Ханлар Асланов подорвался на мине, оставшейся на освобожденных землях Джебраильского района.

Расследование показало, что мужчина получил различные травмы в то время, когда занимался сельскохозяйственной деятельностью.

Прокуратура Джебраильского района расследует данное происшествие.