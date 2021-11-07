28 человек стали жертвами ковида в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлен 2631 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 1989 пациентов признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 28 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлен в общей сложности 547281 случай заражения коронавирусом, из этого числа 507756 человек благополучно прошли лечение, 7269 пациентов скончались.

В активной фазе заболевания числятся 32256 человек, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 5284216 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 12367 — за минувшие сутки.