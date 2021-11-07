Президент Алиев распорядился о проектировании и строительстве в Шушинском районе центральной больницы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев издал распоряжение о проектировании и строительстве в Шушинском районе центральной больницы.

В распоряжении главы государства говорится:

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях проектирования и строительства в Шушинском районе центральной больницы на 90 коек из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, выделить Министерству здравоохранения Азербайджанской Республики первоначально 500,0 (пятьсот) тысячи манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.