Год назад армия Азербайджана освободила еще 16 сел

7 ноября 2020 года в результате контртеррористического наступления ВС Азербайджана освободили из-под армянской оккупации еще 16 сел. Об этом в тот же день заявил лидер государства Ильхам Алиев.

«Доблестная Азербайджанская Армия освободила от оккупации села Юхары Вейселли, Юхары Сеидахмедли, Горган, Учюнчю Махмудлу, Гаджар, Диваналылар Физулинского района, села Юхары Мезре, Янархадж Джабраильского района, села Гязйан, Баласолтанлы, Марданлы Губадлинского района, село Бешдали Зангиланского района, села Гарабулаг, Мошхмаат Ходжалинского района, села Атагут, Цакури Ходжавендского района. Да здравствует Азербайджанская Армия! Карабах – это Азербайджан!», заявил 7 ноября 2020 года президент Ильхам Алиев.