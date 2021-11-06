Глава МИД Ирана: Тегеран поддерживает формат «3+3» по Карабаху



Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил, что Тегеран поддерживает формат «3+3» по Карабаху. Стороны также отметили, что по-прежнему привержены дальнейшему развитию взаимного сотрудничества.

«Теперь мы можем двигаться дальше к расширению сотрудничества между двумя странами», — приводит слова главы иранского внешнеполитического ведомства посольство ИРИ в Баку, сообщает News.ru.

В свою очередь Байрамов призвал не допустить, чтобы недопонимание между Азербайджаном и Ираном использовали другие силы. Все спорные моменты можно решить в дружеской атмосфере.