N-ской воинской части помянули военнослужащих — шехидов



В N-ской воинской части состоялось мероприятие по случаю Дня Победы.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Сначала были возложены венки и цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Минутой молчания была почтена память общенационального лидера и шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны. В исполнении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

В церемонии, в которой приняли участие представители Минобороны и общественности, семьи шехидов, ветераны и личный состав воинской части было поведано о победе, одержанной в 44-дневной Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего, о доблести, проявленной нашими героическими сынами. Было подчеркнуто, что в ходе боев Азербайджанская Армия продемонстрировала всему миру свою мощь. Отечественная война восстановила историческую справедливость, положив конец почти тридцатилетней тоске нашего народа по родным землям.

Семьи шехидов выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву и руководству Минобороны за оказанное внимание и заботу.

Затем состоялось открытие мемориального комплекса, воздвигнутого в память о павших шехидами военнослужащих воинской части.

В художественной части церемонии в исполнении ансамбля «Мехтеран» Министерства национальной обороны Турецкой Республики, находящегося с визитом в нашей стране, были исполнены музыкальные произведения, воспевающие турецко-азербайджанское братство и патриотизм.



